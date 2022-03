Il Roma – Nessuno ha fatto meglio del Napoli nel girone di ritorno

Nessuno ha fatto meglio del Napoli nel girone di ritorno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui gli azzurri avrebbe totalizzato ben 18 punti nei primi due mesi di girone di ritorno: “Infatti in questo girone di ritorno nessuno ha fatto meglio di Lucianone. Ben 18 i punti conquistati in 8 partite. Un filotto importante tra vittorie e pareggi che hanno riportato il Napoli in testa alla classifica 85 giorni dopo. L’ ultima volta, infatti, era il 4 dicembre scorso”. Una situazione, quella lanciata dal quotidiano, che permette al Napoli di sognare in grande e di provare a lottare per qualcosa di storico, dopo diversi anni dall’exploit con Maurizio Sarri nell’annata 2017-2018. Questa volta il Napoli e i napoletani vogliono che sia un’altra storia ad essere ricordata.