Il Roma: “La lotta a tre si promette di durare fino alla fine del torneo”

La lotta al vertice del campionato di Serie A durerà fino alla fine.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, secondo cui il Napoli vorrebbe allontanare dalla vetta le altre due squadre in lotta. L’impressione è che le prime tre della classe si daranno lotta fino all’ultima giornata: “Problemi anche agli sportelli, dove spesso le prenotazioni hanno dato errore, e per ottenere l’ atteso via libera sono stati necessari diversi tentativi. Intanto, gli allenamenti riprendono domani, dopo essersi guardati in tv il derby di Milano di Coppa Italia. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Lo step successivo ora è quello di riprendersi da soli la vetta della serie A, lasciando alle spalle le due milanesi, nella lotta a tre che promette pero’ di durare fino alla fine del torneo. Spalletti sta aggiungendo un altro tassello nella crescita della squadra azzurra con cui ha condiviso, quasi fisicamente, quell’ assalto finale che ha portato alla vittoria all’ ultimo respiro nel in casa della Lazio”.