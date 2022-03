Il Roma: “Il Napoli non è nuovo a determinate reazioni”

Il Napoli ha saputo reagire dopo la sconfitta bruciante con il Barcellona e il pareggio con il Cagliari.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, la prova di orgoglio e di rivalsa già si era vista in passato nelle partite che seguirono cocenti sconfitte come quella contro lo Spartak Mosca, l’Atalanta e le due clamorose disfatte con Empoli e Spezie: “Il Napoli non è nuovo a determinate reazioni. Quando sembrava sull’ orlo del baratro riuscito ad evitare la caduta con successi importanti. Basti pensare alla sconfitta interna in Europa League con lo Spartak Mosca del 30 settembre scorso. Subito dopo gli azzurri erano impegnati sul difficile campo della Fiorentina. Si pensava ad una sconfitta obbligata ed, invece, ci fu un prezioso successo seppur faticato. Un’ altra crisi ci fu tra le gare con Inter e sempre Spartak Mosca. Due ko ma incredibilmente al Maradona ci fu l’ exploit con la Lazio. Una partita perfetta in onore di Diego. Il 4 dicembre, in piena emergenza, sempre a Fuorigrotta passò l’ Atalanta e subito dopo si doveva andare in Inghilterra per sfidare il Leicester. Anche un pari sarebbe servito a poco per la qualificazione ma addirittura si vinse e ci fu il famoso tuffo di Spalletti. La chiusura del 2021 fu tremenda contro Empoli e Spezia ma nel mezzo il Napoli andò a conquistare il Meazza battendo il Milan 1-0”.