Il Mattino: “Scelto il centrocampo, Lobotka torna titolare”

Secondo l’edizione odierna del Il Mattino, Stan Lobotka sarebbe pronto a tornare titolare dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per qualche settimana:

“E, come sembra, Lobotka dimostrerà di aver recuperato al 100 per cento, sarà lui la grande, unica novità del Napoli che affronta il Milan. Prenderà il posto di Demme a centrocampo”.

“Anche se è completamente da escludere che possa essere titolare, qualche speranzella di rivedere tra i convocati Anguissa, Spalletti la nutre. Aspetta domani la Tac che dovrà dire a che punto è la guarigione muscolare. Ma se non dovesse essere pronto per domenica, lo sarà per la trasferta di Verona”.