Gazzetta – Fabiàn tra i migliori da fuori area: solo in tre hanno fatto meglio

Fabiàn Ruiz ha permesso al Napoli di portare a casa tre punti fondamentali con la specialità della casa.

Il centrocampista spagnolo è tra i migliori in Europa per le reti realizzate al limite dell’area di rigore. Ne ha fatto un resoconto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Nulla per caso Ma quel tiro al 94′ non è assolutamente casuale. Nel senso che quella da cui ha tirato Fabian è un po’ la sua mattonella per mettere la palla in rete. Vi basta sapere che l’ andaluso è il centrocampista che segna più reti da fuori area nei cinque campionati europei: sono ben 6. In più da quando è al Napoli, cioè dall’ estate del 2018, nei maggiori campionati continentali solo Messi (27), l’ amico Mertens e Malinovskyi (14) hanno segnato oltre la linea dei 16 metri più di Fabian, che ha fatto meglio pure di gente come il belga De Bruyne del City, fra i migliori in assoluto. Numeri importanti che hanno fatto del ragazzo cresciuto

nel Betis, il cacciatore di tiri dalla distanza”.

Il tiratore infallibile dalla distanza è tornato e ora Fabiàn Ruiz vuole deliziare i suoi tifosi con altre perle.