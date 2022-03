Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Ho altri pensieri per la testa”

Osservato speciale del match sarà indubbiamente tra Fiorentina e Juventus sarà sicuramente Dusan Vlahovic, passato dai viola alla Juventus nel mercato di gennaio, ne ha parlato cosi in conferenza stampa Vincenzo Italiano:

“Se mi aspetto fischi per lui? Non saprei cosa rispondere mi è successo qualcosa di simile a La Spezia e non fa parte della preparazione alla partita. Le mie preoccupazioni sono altre. Lì davanti loro sono forti, hanno frecce che possono far male in ogni momento, sono molto forti in difesa e arrivano da 13 risultati utili di fila. Per me la preoccupazione è quella, non se lo stadio accoglierà bene o male Vlahovic. Io mi auguro che i tifosi spingano soprattutto noi, quando la gente vuole sa essere il dodicesimo o tredicesimo uomo in campo e noi ne abbiamo bisogno”.