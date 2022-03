CoppaItalia, le formazioni ufficiali di Milan-Inter: le ultime

Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Milan-Inter: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Diaz, Messias; Lazetic, Maldini, Rebic. All. Stefano Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disp.: Cordaz, Radu; D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens; Gagliardini, Vecino, Vidal; Caicedo, Correa, Sanchez. All. Simone Inzaghi