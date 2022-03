Fine partita di MILAN-INTER 0-0: nessun gol nell’andata della semifinale di Coppa Italia a San Siro. L’appuntamento per Milan e Inter è rimandato alla semifinale di ritorno. Una partita equilibrata in cui i rossoneri hanno provato a essere più pericolosi, ma non hanno concretizzato le diverse occasioni sotto porta. L’Inter è apparsa poco lucida, soprattutto in zona d’attacco dove ancora una volta ha fatto fatica