Cagni: “Scudetto? Le prime tre fanno un calcio che mi piace, ma il Napoli ha qualcosa in più”

Il mister Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto e delle possibilità che hanno Inter, Milan e Napoli, con quest’ultima avanti.

“Scudetto? Le prime tre fanno un calcio che mi piace, c’è qualità, allenatori che leggono le partite. Chi ha qualcosa in più secondo me è il Napoli: ha più alternative in attacco e poi ha anche la miglior difesa. Deve arrivare al massimo soprattutto quando comincerà il primo caldo, quando conterà di più la qualità, dove il Napoli ha carte più offensive delle altre”.