Repubblica, Corbo su Insigne: “Dai fischi di giovedì al gol numero 118 in azzurro, come cambia la scena”

Nel suo editoriale su Repubblica, Antonio Corbo ha voluto parlare anche del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in rete ieri contro la Lazio.

“Per il capitano triste, il gol numero 118 nel Napoli che sconvolge la Lazio. Il primo suo in campionato su azione dopo la serie di rigori, ben sei. E’ la sua orgogliosa rivincita, dopo gli ingiusti fischi di giovedì. Come cambia la scena una settimana dopo. Insigne ha il carattere di un gigante e l’orgoglio di chi arriva nella metropoli dalla provincia. Questo dice Lazio-Napoli. Viva il calcio che non ha memoria”.