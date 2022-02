Marino: “Ieri il Napoli ha vinto perché più creativo. Non vanno sottovalutate le avversarie”

Raimondo Marino, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare

“Nella corsa al titolo occhio ancora anche alla Juve. La squadra di Spalletti sta giocando bene e fisicamente ora è a posto, sta correndo meglio delle altre e fa meno errori”.

Ieri ha vinto dopo un primo tempo sofferto…

“È stata la dimostrazione che il possesso palla non ti porta a vincere. Vinci con l’uno contro uno, con la creatività e le invenzioni. Ieri il Napoli è stato più creativo, i singoli sono stati determinanti. E meno male che ci sono i giocatori di fantasia sennò il calcio sarebbe monotono e dovresti sperare solo negli errori degli avversari”.

Il Napoli ha più qualità…

“Sì. La Lazio in avanti non ne ha tanta. C’è Immobile e se fermi lui, gli altri fanno fatica. Il Napoli ha Insigne, Osimhen, Zielinski, Fabian che ti inventano le giocate”.

È un Napoli che ha carattere…

“Ma certo, è facile criticare. In campo i giocatori non sono robot, non si può mai sapere lo stato mentale di un giocatore, se ad esempio ha problemi di famiglia. Se non ha tranquillità non può dare il massimo. Ha dimostrato carattere il Napoli, reagisce e lo ha sempre fatto. Dopo il ko col Barcellona i giocatori non si sono buttati giù”.

Ora qual è il pericolo per il Napoli?

“Non deve sottovalutare gli avversari: se gioca con intensità e voglia può farcela. Milan e Inter tra l’altro spesso in difesa commettono errori evidenti”.