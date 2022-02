La Ssc Napoli celebra il compleanno di Vinicio con un commovente video

La Ssc Napoli, attraverso i suoi canali social, ha celebrato il novantesimo compleanno di Luis Vinicio, storico attaccante e allenatore del club. Il segno lasciato dalla sua figura è ancora ben presente nei tifosi partenopei, motivo per cui viene ancora oggi ricordato con molto calore. Nell’emozionante video, si vede O’ Lione entrare nel centro d’allenamento a Castelvolturno, dove ha incontrato Luciano Spalletti e la squadra. Gli è stata donata una maglietta per celebrare il suo compleanno. Inoltre, ha rilasciato delle dichiarazioni: “Questo è un momento molto importante per me, perché quando ho avuto questo invito sono rimasto di una contentezza incredibile, perché mi sento ancora napoletano al 100%. In questa città è come se fossi a casa mia. Ogni volta che andate in campo, il cuore inizia a battere più forte. Per questo mi auguro che vada tutto bene per voi. Quando siete in campo ci sono anch’io insieme a voi”.