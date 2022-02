Il Mattino – La seconda volta il Napoli non sbaglia, gioca da squadra e aspetta i rientri…

L’edizione odierna del Mattino in un commento ha sottolineato l’importanza della vittoria di ieri del Napoli sul campo della Lazio, non senza qualche fatica:

“La seconda volta non si scorda mai. E quindi alla seconda occasione utile per balzare in testa alla classifica, il Napoli non sbaglia. Certo, che fatica. Ci vuole il ritorno al gol su azione di Insigne e una prodezza del peggior Fabian Ruiz di stagione: ma alla fine è il risultato che conta e il risultato sorride tutto agli azzurri. La squadra gioca da squadra e nel secondo tempo cresce a vista d’occhio. Poi c’è il capitano che al momento di difficoltà si carica tutti sulle spalle: segna e serve l’assist vincente. Preziose le chiusure di Rrahmani e Koulibaly che tengono alla

larga i problemi dalla porta di Ospina. E poi il recupero di Lobotka in mezzo al campo potrebbe essere determinante in vista dei prossimi impegni. Aspettando anche il rientro di Anguissa”.