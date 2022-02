De Zerbi e il suo staff riescono a fuggire dall’Ucraina

Arrivano buone notizie per Roberto De Zerbi e il suo staff. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, bloccato in un hotel a Kiev a causa della guerra, è riuscito nella notte a fuggire in Romania. Da qua, insieme ai suoi colleghi, raggiungerà l’Ungheria per poi fare rientro in Italia. L’evolversi della situazione, ha consentito ai calciatori brasiliani della squadra del Donbass di lasciare l’Ucraina. L’ex calciatore del Napoli ha atteso fino alla fine che i suoi uomini fossero al sicuro prima di intraprendere il duro viaggio che lo riporterà nel Bel Paese. Decisivo l’intervento di Alexsander Ceferin, presidente della Uefa, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizzare la partenza.