De Paola: “A Spalletti rimprovero una cosa. Come si fa a criticare Insigne e De Laurentiis?”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare alcuni temi della partita Lazio-Napoli.

“Spalletti? Gli rimprovero di cadere nelle provocazione. A chi ha risposto ieri? Ai social? Non deve ribellarsi a chi lo accusa di avere una squadra molla e senza carattere. Avrebbe dovuto dire altro dopo una vittoria da primo posto. È un lato debole di uno dei migliori allenatori in circolazione: non si fa passare la mosca sotto al naso”.

“Insigne? Grande rivincita, è sempre stato super criticato. Capisco che la città sia esigente per aver visto Maradona, ma i tifosi devono cambiare atteggiamento. Per esempio, non si può pretendere lo scudetto. Non riscontro le dinamiche di Napoli nelle altre piazze. Ma come si fa a criticare Insigne? Così come non si possono criticare Spalletti e De Laurentiis. Il presidente, per quanto commetta degli errori e magari non riesca mai a fare il salto di qualità, sta tenendo la squadra al vertice del calcio italiano da quasi 15 anni”.