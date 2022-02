Paolo Condò, giornalista, ha scritto della vittoria del Napoli contro la Lazio sul suo editoriale per il quotidiano La Repubblica.

“La forza con la quale il Napoli si è ribellato al pari tagliagambe di Pedro, parla di una squadra pronta per vincere lo scudetto. Ci sono in corsa tre squadre, con fette di torta piuttosto simili, più una piccola parte rimasta alla Juventus. Però, da qualche anno è sì più equilibrato, ma i risultato in Europa certificano un livellamento verso il basso”.