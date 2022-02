CdS – Tiri a giro da scudetto, con Fabian ed Elmas puoi sognare 

Una prestazione dolce amara quella del Napoli all’Olimpico che riesce ad alzarsi grazie a due prodezze di Insigne e Fabian Ruiz. Una gara macchiata da molteplici errori ma spiccano, in positivo, i due calciatori azzurri come sostiene anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Sono tiri a giro da scudetto. Pieni di effetto e di anima. Come se Maradona, da lassù, disegnasse ancora parabole divine. Insigne a destra, Fabian Ruiz nell’angolo opposto. Una storia dipinta dal talento dei numeri 10 di fatto. Se ne hai due così e ti permetti di aggiungere Elmas, cambiando marcia con il suo ingresso, puoi sognare. Canta Napoli, anzi esplode all’ultimo respiro. Doppia magia per l’aggancio al Milan, in arrivo al vecchio San Paolo. Può essere la svolta per Spalletti. Quattro anni fa all’Olimpico era riuscito a soffiare la Champions alla Lazio. Questa volta ha gettato le basi per superare l’Inter e giocarsi mezzo scudetto con Pioli”.