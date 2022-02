CdS – De Laurentiis è un presidente orgoglioso della sua squadra  

Ieri sera tutti gli affezionati hanno gioito e festeggiato per il gol della vittoria di Fabian Ruiz. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a mostrare la sua felicità subito dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio e, come di consueto, si è lasciato andare ad un tweet. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, a tal proposito, scrive: “Il presidente esulta via Twitter; cinguetta, canta, esplode e corre con la squadra e con Spalletti sotto la curva a esultare per il gol di Fabian. Una cometa, una perla andalusa liftata e di bellezza rara che ha lanciato la squadra verso la grande partita con il Milan. De Laurentiis è un presidente felice e orgoglioso come tutti i tifosi”.