Bergonzi: “Al Napoli manca un rigore. Var probabilmente disattento”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. L’argomento di discussione sono stati gli episodi arbitrali della ventisettesima giornata, con un focus su Lazio-Napoli.

“Possibile rigore per il Napoli per fallo di mano sulla linea di Luiz Felipe? Quello era rigore. Luiz Felipe colpisce con il braccio e respinge in modo scoordinato la palla. Non c’è molto da andare a vedere, quello è rigore netto. Simile a quello di Juan Jesus con il Barcellona? Questo è ancora più evidente, anzi, a dirla tutta, per me quello di Juan Jesus al Camp Nou non c’era. Perché non è intervenuto il VAR? Probabilmente era disattento, dispiace dirlo ma è così”.