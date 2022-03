L’Atalanta torna a vincere in campionato e lo fa con una prestazione perfetta al Gewiss Stadium. I nerazzurri infatti battono 4-0 la Sampdoria conquistando il secondo successo nel 2022 (in casa la squadra di Gian Piero Gasperini non centrava la vittoria dal 30 novembre): decidono il posticipo della 27 giornata il gol di Mario Pasalic, la doppietta di Teun Koopmeiners e la rete di Aleksej Miranchuk. È una vittoria fondamentale per gli uomini di Gasperini in chiave lotta Champions.