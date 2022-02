Ciccio Graziani, ex giocatore del Torino, della Roma e della Nazionale, ed ora opinionista di Mediaset, ha parlato della vittoria della Juventus ieri, vittoria che significa, per alcuni, un rientro della Juve nella lotta Scudetto.

Invece, Graziani, con un’opinione controcorrente, non è convinto di vedere la Juventus in lotta per il titolo e spiega il motivo:

“Io non vedo la Juventus in lotta per il titolo; sì, ha rosicchiato punti e ha un calendario facile, ma davanti ci sono sempre 3 squadre. E’ chiaro che se Inter, Milan e Napoli non corrono, la Juve si può avvicinare, ma fin quando le 3 davanti perderanno punti? E poi ricordate che Allegri non può contare su 9 giocatori e alla lunga queste defezioni pesano“.

Fonte: Mediaset