Alle 18 si giocherà la sfida tra Spezia e Roma, una gara importante per le due squadre: gli spezzini, capitanati da Thiago Motta, vogliono vincere per allontanare la zona retrocessione, mentre la Roma deve ottenere i 3 punti se vuole sperare di restare attaccato al treno per la Champions.

Nei padroni di casa, Thiago Motta lascia fuori Gyasi e Maggiore per Sala e Agudelo, mentre Mourinho(squalificato) ripropone Veretout e Kumbulla dall’inizio. Queste le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola, Agudelo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.