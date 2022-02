Questa sera sarà Lazio-Napoli, ma sarà anche Maurizio Sarri contro Luciano Spalletti, passato e presente della storia partenopea. Il primo è nel cuore di tutti i tifosi azzurri per quel sogno vissuto verso lo Scudetto, poi perso ai danni della Juventus, ma come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Certaldo vorrebbe prendere il suo posto nel cuore della tifoseria napoletana, ma per farlo deve portare a casa un tricolaore che a lui era mancato.