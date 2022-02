Spalletti sbotta a Dazn: “In tanti romponi i co****ni al Napoli!”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn della vittoria del Napoli sulla Lazio.

“Nel secondo tempo abbiamo meritato giocando un grande calcio. La partita era stata messa in equilibrio da un eurogol di Pedro, ma avevamo avuto tante occasioni per chiuderla. Nel secondo tempo però abbiamo meritato. Mi piace sottolineare che tutti rompono i co****ni a questa squadra dicendo che non ha carattere. È successo anche questa settimana. Questa squadra ha carattere! Con il Cagliari oggi ha vinto a Torino, con loro si può pareggiare, con il Barcellona è colpa mia, ma quando gioca il suo calcio è difficilissima da affrontare. C’è una brutta atmosfera verso questa squadra. Adesso voglio vedere quello che dicono. La Lazio non è quella dell’andata, ha valori e sa palleggiare. Aggrediscono tutti insieme, ma quando palleggiamo così non è facile. È la nostra leggerezza che ci consente di raggiungere certi livelli. Fabian Ruiz? Dovevo lasciarlo in campo. Siamo in lotta per l’alta classifica, per lo scudetto lo dite voi. Chi parla di paura può provarla, i miei calciatori non ne hanno”.

“La Lazio? È forte, quando all’inizio gli abbiamo dato quei quei 3-4 palloni te li sfruttano, poi l’abbiamo recuperata in situazioni difficili, cariche di difficoltà perché te lo fanno valere. Giocano veloci, bene. Poi quando la sai far giocare sono costretti a difendersi perché sono bravi a fare il blocco squadra. Ma l’importante è quando sai far iniziare l’azione. Partita aperta a qualsiasi risultato. Per la reazione avuta ci siamo riversati in area. Il carattere è quello di non accettare un risultato simile, anche quando la Lazio sta giocando un buon calcio. Vedere la squadra riversarsi in attacco, cosa che si era creato anche prima con Osimhen; non penso sia una cosa sgradevole dover dire che si possa parlare di vittoria meritata”.

“Se ci vuoi mettere di voler vincere il campionato la nostra è una grande squadra, ma se non vinci hai fallito è una storia che piace raccontare ai quelli a cui piace fare i campioni, i delusi, i falliti. C’è la via di mezzo, la squadra sta lavorando bene. Poi siamo davanti ad altre squadre, che sono alla pari con noi. Quelle davanti sono attrezzate, ma cosa ti è capitato in questo periodo. La squadra è da evidenziare in funzione di queste partite. Abbiamo avuto calciatori in Coppa d’Africa, altri infortunati, abbiamo fatto fatica. Per cui se puoi fare delle scelte è una cosa, se devi inserire calciatori che hanno fatto fatica nelle partite precedenti diventa difficile fare ragionamenti corretti, nel senso che sono sempre condizionati dal momento che è capitato”.