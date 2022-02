Spalletti a Dazn: “Sarà una gara determinante! Politano è uno dei tanti titolari”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Lazio-Napoli. Queste le sue parole.

“Abbiamo la sensazione che sarà una gara determinante. In questa partita i miei calciatori daranno il massimo. Vedremo se basterà. Sensazioni positive? Negli ultimi due giorni non è facile cogliere sensazioni, ma c’è il comportamento e la serietà avuti dai miei ragazzi dal primo momento della stagione. Politano titolare? Può dare molte soluzioni offensive alla squadra. Le intenzioni sono quelle di vincere la partita. Politano è un giocatore forte che quando è stato in condizione abbiamo usato tanto. Ha avuto un problema fisico, era al rientro e nell’ultima partita ho deciso di metterlo in panchina. Però è uno dei tanti titolari. La Lazio? Mi aspetto una squadra che faccia un bel calcio che ha fatto dei miglioramenti rispetto all’andata. Sia per loro che per noi questa partita conterà tantissimo ed entrambe le squadre cercheranno di vincere”.