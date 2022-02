Ritorna la napolimania: lunghe file su ticketone per i biglietti di Napoli-Milan

Il Napoli dopo la vittoria sulla Lazio all’ultimo respiro torna al primo posto. C’è attesa per la prossima partita Napoli-Milan una vera sfida scudetto che darà una vera scossa alla classifica.

Gli azzurri ritornano al Maradona e la spinta del tifo partenopeo sarà incisivo per un match come questo. Ci sarà bisogno del coinvolgimento dello stadio e i tifosi non hanno intenzione di lasciare soli i propri beniamini. Sembra infatti che su ticketone, ci sia già una lunghissima fila per acquistare i tagliandi di accesso all’impianto. Sarebbero più di 3000 i tifosi in coda. E’ riscoppiata la napolimania?