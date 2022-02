Secondo quanto riporta “La Repubblica” Luciano Spalletti starebbe pensando ad un cambio modulo data l’indisponibilità di Lobotka e Anguissa:

“Spalletti ha in mente di correre ai ripari con un cambio di modulo, dopo le difficoltà accusate a centrocampo contro Cagliari e Barcellona. Il 4-2-3-1 senza Lobotka e Anguissa non sta funzionando e per questo contro la Lazio gli azzurri si metteranno a specchio, ritornando al passato con il 4-3-3”.