Lazio-Napoli non è solo una partita importante per il futuro delle due società, ma anche per il tecnico biancoceleste, che si chiama Maurizio Sarri, che vuole, in tutti i modi, prendersi una rivincita contro la squadra in cui ha ottenuto dei risultati incredibili e inaspettati.

Sarri detiene un record relativo al suo trascorso sulla panchina partenopea, in quanto il tecnico toscano è quello che ha ottenuto la maggior percentuale di vittorie sulla panchina partenopea.

A ciò si aggiunge anche la debacle dell’andata, che fu una delle sconfitte più pesanti della Lazio, che Sarri spera di rendere con gli interessi, che si aggiunge a un’altra statistica, che vede Sarri vincente contro la squadra di Spalletti solo in una caso su sei(Roma-Napoli 1-2).

Fonte: Repubblica