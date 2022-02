Superlega, i club non si arrendono. Juve, Real e Barça pronte a presentare nuove proposte: i dettagli

Secondo il The Telegraph, Juventus Barcellona e Real Madrid non hanno rinunciato al progetto relativo alla Superlega; anzi, l’idea non è mai tramontata, e ora le tre squadre sarebbero pronte a riproporla con una modifica alla formula originaria.

La competizione non sarebbe più a numero chiuso, ma l’accesso andrebbe “guadagnato” attraverso i campionati nazionali. Pertanto, non ci sarebbero più club permanenti. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, interverrà giovedì in un summit dell’industria sportiva per presentare le nuove proposte.