Sarri ritrova Zaccagni, ma Immobile è indubbio. Ecco chi giocherà

La Lazio sta svolgendo gli ultimi allenamenti prima della sfida di domani contro il Napoli. Maurizio Sarri, però, deve fare i conti con diverse defezioni in squadra. Ecco gli aggiornamenti del portale Lalaziosiamonoi.it:

“Sarri recupera Zaccagni, ma tra i calciatori offensivi non sono al meglio né Pedro, né Immobile. Il tridente favorito, viste le condizioni di Pedro, dovrebbe essere quindi quello formato da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro. A centrocampo stesso reparto visto giovedì: Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Anche perché Cataldi ha accusato un risentimento al flessore: potrebbe non essere convocato. In difesa out Lazzari (ancora almeno due settimane di stop), Acerbi in bilico e verso una nuova panchina, in questi giorni sta svolgendo un lavoro atletico supplementare rispetto al resto della rosa. Ballottaggio con Patric. In vantaggio c’è di nuovo la coppia Luiz Felipe-Patric. Marusic a destra, a sinistra ballottaggio tra Radu e Hysaj: vista la prova con il Porto, potrebbe essere riproposto il romeno dal primo minuto”.