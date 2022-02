Repubblica: biglietti Napoli-Milan, prezzi calmierati per attrarre più tifosi

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul big match di Serie A tra Napoli e Milan, previsto il 6 marzo alle ore 20:45.

Nella giornata di ieri è partita la vendita dei biglietti per la sfida chiave in ottica scudetto, che si giocherà allo stadio Maradona. I prezzi, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono calmierati. Curve superiori a 20 euro, 15 euro per gli anelli inferiori. Sale, invece, il prezzo dei distinti: 40 euro.

L’operazione è la stessa che venne applicata in occasione della sfida contro l’Inter. L’obiettivo è attrarre il maggior numero di tifosi, pur rispettando il 75% di capienza.

Servirà il calore dei supporters partenopei, affinché il Napoli possa conquistare la vittoria contro il rossoneri.