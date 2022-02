Il rush finale passa anche dagli infortuni: Spalletti annuncia il vicino rientro di tre uomini chiave

Nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita, in vista del rush finale di campionato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato della situazione infortunati in casa Napoli:

“Osimhen sta molto bene dal punto di vista della possibilità di giocare 90 minuti con la Lazio, Lobotka lo porto a Roma ma non penso possa partire dall’inizio, lo valuteremo con calma nell’allenamento di oggi. Lozano dice di sentirsi molto meglio, la decisione di non operarsi è stata quella giusta, Anguissa invece ha bisogno di questa settimana per valutare la guarigione con esami clinici.