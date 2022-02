Il Mattino – Napoli, si valutano nuovi piani di richiamo atletico per limitare gli infortuni

Come riporta Il Mattino, in casa Napoli si sta cercando di trovare una soluzione ai tanti problemi fisici accorsi ai calciatori dopo le ultime partite. Spalletti è convinto che rispetto ad inizio stagione non si sia inceppato nulla, e sostiene che la squadra possa lottare per lo scudetto fino alla fine. Tornando agli infortuni, dopo l’uscita dall’Europa League si potranno gestire gli impegni con a disposizione un’intera settimana intera, e non più i soliti tre giorni. Il preparatore atletico Sinatti sta lavorando, a tal proposito, su nuovi piani di richiamo fisico.