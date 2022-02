Guerra in Ucraina, la Nazionale Polacca: “Non scenderemo in campo nei play off contro la Russia”

Pochi minuti fa, attraverso il proprio profilo Instagram, anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha condiviso il messaggio della Nazionale Polacca in cui si comunica la decisione di non voler giocare i play-off per il Mondiale contro la Russia dopo l’invasione in Ucraina.

Ecco la traduzione del messaggio: “Noi, giocatori della nazionale polacca, insieme alla Federazione, abbiamo deciso che come risultato dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, non intendiamo giocare i play-off contro la Russia. Non è una decisione facile, ma ci sono cose più importanti del calcio nella vita. I nostri pensieri sono rivolti a tutta l’Ucraina e al nostro amico e compagno di Nazionale, Tomasz Keidziora, che è ancora a Kiev con la sua famiglia”.