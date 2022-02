Gazzetta – Ulivieri: ” Tra Lazio e Napoli sarà un vero spettacolo…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Renzo Ulivieri.

L’ex attaccante e allenatore si è soffermato sulla sfida di domani tra Lazio e Napoli, definendola una partita di grande spessore, considerando l’importanza di entrambe le squadre.

Queste le parole di Ulivieri: “Battaglia è la parola giusta. Sia la Lazio che il Napoli conoscono bene il pressing alto, ti vengono addosso e ti aggrediscono. E per chi è aggredito non è mica semplice uscire con il pallone al piede. Si tratta di capire chi farà la prima mossa, chi proverà cioè ad attaccare e avanzare . La partita si decide proprio lì: la vince chi ruba il tempo e lo spazio all’ avversario. Pronostico? Se la Lazio azzecca la giornata è difficile starle dietro, hanno meccanismi, specie offensivi, molto fluidi. E sono rapidi. Il Napoli, però, ha una grande solidità. È un gruppo che sembra un blocco unico. Centrocampisti e difensori si aiutano e l’ azione riparte con velocità e belle trame. Secondo me, Sarri e Spalletti, con le ovvie differenze, stanno facendo un ottimo lavoro”.