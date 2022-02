Gaetano trascina la Cremonese in vetta: battuta la Ternana

Gianluca Gaetano, classe 2000 di proprietà del Napoli, è al terzo anno con la Cremonese e la sta trascinando verso la promozione in Serie A. In una cadetteria molto equilibrata, la squadra di Fabio pecchia, anche lui ex Napoli, sta mentendo un ruolino di marcia costante anche grazie alle giocate del numero 70.

Oggi, infatti, l’ arguta ternana di Cristiano Lucarelli è caduta sotto i colpi del 21enne: prima un assist per Baez per il gol del vantaggio; poi il guizzo decisivo a 10 minuti dal termine per fissare la partita sul 2-1. Con questi tre punti, i grigiorossi salgono in vetta solitaria a 49 punti. Ci sono, però, i pericoli rappresentati da Lecce e Pisa che, in caso di vittoria, agguanterebbe i lombardi.

A prescindere da come terminerà il campionato, però, la squadra di Spalletti ha scoperto una nuova risorsa tra i suoi ranghi e si chiama Gianluca Gaetano.