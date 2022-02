Empoli-Juve, le formazioni ufficiali: le scelte di Andreazzoli e Allegri

Alle ore 18 la Juventus di Max Allegri affronterà l’Empoli allo stadio Castellani per il quarto anticipo di Serie A. I toscani cercano punti per avanzare dal 13esimo posto in classifica, i bianconeri per consolidare la posizione in zona Champions. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean.