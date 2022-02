CorrSport – Recupero Anguissa: c’è la data del suo rientro in campo

Prosegue il recupero dal problema accusato nel corso dell’andata del match col Barcellona per André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista non è ancora al meglio e non sarà convocato contro la Lazio, ma è probabile che si rivedrà in campo già nella prossima sfida col Milan.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla così stamattina del suo iter di recupero:

“Anguissa sta meglio, ha smaltito il fastidio di Barcellona ma non è ancora al 100%. Bisogna gestire anche un po’ i postumi delle fatiche della Coppa d’Africa, possibile che tra 8 giorni, contro il Milan, tornerà a dare manforte ai suoi compagni”.