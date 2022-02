L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul Napoli e sulla sua sfida di campionato contro la Lazio (domani, ore 20:50).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Victor Osimhen sarà in campo dal 1′ minuto contro la squadra di Maurizio Sarri. Il fastidio rimediato alla gamba destra durante il big match contro il Barcellona, non ha riscontrato nulla di grave per le condizioni fisiche del giocatore.

Spalletti potrà, dunque, contare su di lui all’Olimpico.