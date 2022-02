Sabatini: “Spalletti bravo nonostante non abbia tutto ciò di cui ha bisogno”

Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport e ha parlato anche di Luciano Spalletti e del Napoli. Queste le sue parole:

“M’è successo di parlare molto con Spalletti, ma lì il livello delle nostre discussioni era sempre confinante con la follia.

Mi spiace aver detto che è stato un errore non prendere prima Spalletti, non si danno bastonate a chi sta fermo, mi ha dato fastidio averlo fatto. Ma era la verità. Se prendo Spalletti un mese prima, forse vinco il campionato con la Roma. Quell’anno aveva fatto 87 punti.

È sotto gli occhi di tutti il lavoro di Spalletti a Napoli. Nonostante un presidente che non gli concede tutto quello che gli serve. La convivenza con De Laurentiis non deve essere semplicissima”.