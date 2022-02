Novellino: “Insigne non meritava i fischi contro il Barcellona! Su Sarri e Spalletti…”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

SULLA GARA CON IL BARCELLONA – “Il Napoli non ha fatto una bella partita, ma ci sta. Non è vero che Spalletti trasmette insicurezza ai giocatori, ha solamente trovato un Barcellona organizzato. È una partita andata male, ma il Napoli ha tutto per combattere fino alla fine per il campionato con Inter e Milan”.

SULLA SFIDA LAZIO-NAPOLI – “Sarri e Spalletti sono due allenatori amici, hanno in comune Empoli e Napoli. La Lazio sta facendo un po’ fatica, ma la squadra c’è e il tecnico toscano ha anche trovato un equilibrio tattico”.

SU INSIGNE – “Mi dispiace per i fischi che ha ricevuto contro il Barcellona, non li merita per quello che ha fatto per il Napoli. Non è giusto, le persone dimenticano quello che ha fatto nel passato. Secondo me, ieri Insigne è stato il migliore. Può succedere di sbagliare un calcio d’angolo, ma un calciatore va applaudito fino alla fine. Insigne ha qualità e sono convinto che farà bene ovunque andrà”.