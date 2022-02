Miceli su Lazio-Napoli: “Un pareggio farebbe più comodo al Napoli”

Daniele Miceli, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della lotta Scudetto e del Napoli. Le sue parole:

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Tutti temevano il ritorno della Juve dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, ma i bianconeri hanno perso ulteriori punti dalla vetta. Il Napoli è primo nel girone di ritorno. È un campionato apertissimo, tutte possono vincere ma anche perdere con tutte”.

SU LAZIO-NAPOLI – “Mi aspetto una bella partita, entrambe le squadre hanno avuto problemi. Un pareggio farebbe più comodo al Napoli che alla Lazio. Gli azzurri però devono andare a Roma per vincere, per una questione di mentalità. La Lazio è una squadra discontinua, ma dopo una serie di risultati positivi in campionato si gioca l’ultima possibilità di tornare in lotta per la zona Champions”.