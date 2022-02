La rivelazione del centrocampo neroverde, Davide Frattesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportweek, riguardo al suo futuro:

“Meglio una maglia da titolare nel Sassuolo o il rischio di far la riserva in una grande squadra? Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto”.