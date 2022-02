Felipe Anderson: “Col Napoli abbiamo sofferto, ma siamo cresciuti tanto”

L’esterno della Lazio, Felipe Anderson, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l’eliminazione dall’Europa League dei biancocelesti contro il Porto e ha ricordato anche la sfida al Napoli di domenica:

“Napoli? Da loro abbiamo sofferto, ma siamo cresciuti e entreremo in campo come siamo entrati ieri perché possiamo giocarcela con tutti. Porto in affanno? Si conoscono da tanto, cambiano modulo durante la gara e può dare fastidio questo, ma l’abbiamo letto bene. Il secondo gol ci ha buttato giù, peccato perché sapevamo che potevamo passare”.