Europa League, sorteggio ottavi di finale: gara non facile per l’Atalanta

A Nyon, in Svizzera, si è concluso da poco il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, al quale ha partecipato solo l’Atalanta come squadra italiana dopo l’eliminazione di ieri sera di Napoli e Lazio rispettivamente contro Barcellona e Porto. Sorteggio poco fortunato per la squadra di Gian Piero Gasperini che ha pescato il Bayer Leverkusen dell’ex attaccante della Roma, Patrick Schick, terzo in Bundesliga. Per i blaugrana, invece, è stato sorteggiato il Galatasaray. Questi i sorteggi completi:

Rangers (SCO) – Stella Rossa (SER)

Braga (POR) – Monaco (FRA)

Porto (POR) – Lione (FRA)

Atalanta (ITA) – Bayer Leverkusen (GER)

Siviglia (SPA) – West Ham (ING)

Barcellona (SPA) – Galatasaray (TUR)

Lipsia (GER) – Spartak Mosca (RUS)

Betis Siviglia (SPA) – Eintracht Francoforte (GER)