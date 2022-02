Empoli, Andreazzoli recupera Luperto: ci sarà nella sfida contro la Juventus

Aurelio Andreazzoli, presentando la sfida tra Empoli e Juventus, ha annunciato il rientro dell’ex azzurro Sebastiano Luperto che sarà dunque a disposizione del tecnico per la gara di domani. Le sue parole:

“Luperto sta bene, è a disposizione. Noi non vinciamo da tanto, ma c’è un trend che significa qualcosa. Lo spogliatoio è sereno, non abbiamo infelici nella nostra squadra. Io ho idee diverse da Allegri? Non credo. Lui è raffigurato come un pragmatico che guarda al risultato, ma anche io sono uno che guarda al risultato anche se magari facendo una strada diversa“.