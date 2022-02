Di Gennaro: “Lazio in crescita, gli episodi saranno decisivi”

Antonio Di Gennaro si è espresso così ai microfoni di TMW:

“Il piatto piange, l’Atalanta mi ha sorpreso per le tante assenze in attacco. È il calcio totale di Gasperini, con un talento come Malinovskyi che ha un piede fantastico. Quella Napoli invece è una sconfitta pesante e non solo per il risultato: è la prova che nel calcio si può programmare, dando tempo. Ho visto un Barcellona vicino a quello di Guardiola per alcune cose, mentre il Napoli non ha saputo gestire alcune situazioni. Il De Jong visto ieri, poi, mi sembra uno dei migliori centrocampisti al mondo. La Lazio invece sta migliorando ma in ogni partita crea e subisce molto: possono incidere gli episodi, ma c’è da lavorare sul discorso difensivo”.