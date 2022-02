Tuttosport – Dubbio Politano, ecco chi può sostituirlo

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli questa sera contro il Barcellona. Secondo il quotidiano sembra ancora improbabile la presenza di Politano, perché Spalletti ha chiarito che non vuole rischiare dal primo minuto calciatori reduci da un infortunio muscolare. Al suo posto Elmas è in vantaggio rispetto ad Ounas”. Posizione “fredda” dunque nei confronti dell’ex Inter, che dovrebbe partire dalla panchina. Elmas e Ounas, i nomi vagliati e in ballottaggio per la fascia destra.