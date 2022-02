Victor Osimhen tiene il Napoli con il fiato sospeso, l’attaccante nigeriano avrebbe infatti abbandonato il campo con una fasciatura al ginocchio destro. Potrebbe trattarsi però di problemi residuali che lo avevano costretto a rinunciare al posto da titolare già nel match contro il Cagliari. Attesi accertamenti per valutare la disponibilità di Osimhen in vista della sfida alla Lazio, prevista per questa domenica.