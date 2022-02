Napoli, Bremer vero obiettivo? Tutta la verità su Sky

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha fatto il punto a Radio Marte, rispondendo ad alcuni quesiti dei tifosi del Napoli in tema mercato. Le sue dichiarazioni hanno gettato luce su alcuni obiettivi azzurri:

“La difesa del Napoli è ancora un’incognita, sui centrali grava il peso di Koulibaly, con una sua cessione si potrebbe pensare a Denayer ad esempio. Il calciatore del Lione si libera a parametro zero ma bisogna avere una buona base di partenza. Bremer? Il Napoli non è favorito, l’Inter è davanti a tutti per il brasiliano”.